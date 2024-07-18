Более 200 сибиряков заключили контракты на службу в новосибирских подразделениях

Заместитель руководителя департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Виталий Жданов отметил, что новосибирцы проявляют высокую активность по заключению контрактов на воинскую службу, и дополнительным стимулом для этого стала возможность служить со своими земляками. Предложение о комплектовании подразделения, состоящего только из жителей региона, выдвинутое Правительством региона совместно с областным военным комиссариатом по просьбам желающих заключить контракт на воинскую службу, было поддержано Министерством обороны РФ.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что гражданам, которые заключили контракт на службу в новосибирских подразделениях, дополнительно будут выплачивать 200 тыс. руб. Так, единовременная выплата для них при заключении контракта будет состоять из двух частей – федеральной в 195 тыс. руб. и региональной – 405 тыс. руб, что суммарно составит 600 тыс. руб.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117.