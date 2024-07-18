Вредные черепашки атаковали пшеничные поля в Новосибирской области

На полях в Новосибирской области обнаружили клопов вредная черепашка, которые присасываются к посевам яровой пшеницы и выпивают из них сок. О неприятной находке в Чистоозерном районе сообщили в региональном Россельхозцентре.

Клоп вредная черепашка – особо опасный вредитель злаковых культур. Предпочитает пшеницу, реже встречается на ячмене, ржи, овсе, кукурузе, может также встречаться на свекле, подсолнечнике, эспарцете.

— Было выявлено заселение посевов яровой пшеницы вредителем с численностью до 0,1 имаго/м2, — сообщает ведомство.

В течение года развивается одно поколение вредных черепашек. Зимуют имаго под опавшими листьями деревьев и кустарников на освещенных участках в лесах.

Выход имаго из мест зимовки и перелет на зерновые заканчивается в конце мая, при этом они повреждают растения в фазе кущения и выхода в трубку. Понижение температуры и влажности, обильные осадки вызывают их массовую гибель этих вредителей.

— Вредоносность перезимовавших имаго проявляется в виде прокалывания хоботком стеблей немного ниже зачатка колоса и высасывания соков растений. Наибольший вред причиняют личинки старших возрастов и клопы нового поколения во время питания зерном. Мука из поврежденных зерен имеет низкие хлебопекарные качества, — отмечают специалисты.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирской области нашла в поле редкую заразиху. Эксперт рассказал, чем может быть опасно растение.