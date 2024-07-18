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20-летнего наркоторговца приговорили к 8,5 годам в Новосибирске

  • 18/07/2024, 11:30
Автор: Артем Рязанов
20-летнего наркоторговца приговорили к 8,5 годам в Новосибирске
Он хотел сбыть 64 грамма кокаина.

Вынесен приговор 20-летнему наркоторговцу в Новосибирске. Его приговорили к 8,6 годам в колонии строго режима. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

– В июне 2023 года подсудимый, используя мобильное приложение по договоренности с другим лицом, получил данные о координатах месторасположения партии наркотиков (кокаин) массой 64 грамма, – уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Приобретенное он хотел сбыть на территории Новосибирска.

Однако преступнику не удалось завершить, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Изъятое наркотическое средство было выведено из незаконного оборота.

Ранее редакция сообщала о том, что 11 участников группы наркосбытчиков отправятся под суд в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд наркотики колония


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