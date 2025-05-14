Более 200 жителей Новосибирской области пострадали в ДТП в апреле

В апреле спасатели Новосибирской области выезжали на помощь при ДТП 204 раза. В дорожных авариях пострадали 232 человека (за аналогичный период прошлого года — 206 человек), 13 из них погибли (в апреле 2024 года — 15). Сотрудники МЧС России спасли 8 человек, деблокировав из поврежденных автомобилей водителей и пассажиров.

Так, 29 апреля в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль попал в аварию. Водитель получил перелом ноги и оказался зажат в разбитой машине. Пожарные освободили мужчину и передали его медикам.

В ведомстве напомнили, что из-за переменчивой погоды риск аварий на дорогах растет. Чаще всего ДТП происходят из-за потери управления на скользкой дороге, плохой видимости в дождь и туман, а также несоблюдения ПДД.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует водителям быть осторожными на дороге, особенно в сложных метеоусловиях.

— Соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, избегайте резких маневров. Перед поездкой обязательно проверяйте прогноз погоды и, по возможности, отложите дальние поездки в неблагоприятную погоду, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что автостраховщики рассказали о популярных автоподставах в Новосибирской области. Регион входит в топ-5 проблемных по ОСАГО.