Будущие журналисты представят свои лучшие работы в номинации «ПРОба пера»

С особым интересом члены жюри проекта ожидают работы начинающих журналистов – студентов факультетов журналистики сибирских вузов. Именно им посвящена учреждённая по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе номинация «ПРОба пера». Открытая в 2017 году, премия получила большой положительный отклик от будущих профессионалов медиаиндустрии и заслуженно стала традиционной.

За время существования «ПРОбы пера» лидерами были признаны 18 молодых авторов, и в этом году проект вновь открывает двери в мир большой журналистики для новых талантов. Их свежий взгляд на вопросы, находящиеся на острие общественного внимания, смелый творческий подход к освещению важных и серьёзных тем, стремление внести вклад в развитие современных медиа и совершенствование стандартов работы с информацией, готовность к обстоятельному диалогу с экспертами сибирской журналистики, уважение их заслуг и компетенций – вот, что действительно ценится медиасообществом и задаёт высокие стандарты в отрасли.

В юбилейном сезоне конкурса в номинацию «ПРОба пера» допускаются сюжеты студентов факультетов и отделений журналистики вузов и учреждений среднего профессионального образования Сибирского федерального округа. Публикации начинающих авторов – юнкоров, которые только знакомятся с профессией журналиста, будут особенно отмечены судейской коллегией. Участвовать могут опубликованные и неопубликованные материалы, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для проекта.

К участию в XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» приглашаются авторы журналистских материалов, опубликованных или вышедших в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться с условиями участия, списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.