С нового года вступили в силу экологические требования к закупкам

В России вступили в силу экологические требования к государственным и муниципальным закупкам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

Теперь в проектной документации необходимо указывать количество использованного в производстве вторичного сырья.

По словам Дениса Буцаева, в стране постепенно выстраивается экономика замкнутого цикла, для которой важно обеспечить условия замены «первичных» материальных ресурсов на «вторичные». Именно поэтому так важно контролировать их соответствие экономическим, экологическим и технологическим параметрам на производствах.

Отмечается, что минимальную долю вторсырья будут указывать в закупочной документации начиная с этого года.

Новые требования призваны расширить рынок сбыта продукции, произведенной с использованием вторсырья.

— Вводя требования при закупках для государственных и муниципальных нужд, мы увеличиваем спрос на продукцию из вторсырья и постепенно внедряем принципы устойчивого управления в государственных и муниципальных структурах, — подчеркнул Денис Буцаев.

Ранее редакция сообщала, что уже 7% покупателей обращают внимание на экологичность упаковки продукции.

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