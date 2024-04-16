Более 23 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в Новосибирской области

За первые три месяца 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано более 23 тысяч ипотечных сделок. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
— Только за март этого года оформлено почти 10 тысяч ипотек, из них 89% в электронном виде. — уточнили в управлении Росреестра по Новосибирской области.
Чаще всего новосибирцы покупали в ипотеку жилье — 56% от общего количества ипотечных сделок. Рост по сравнению в 2023 годом составил 6%.
Льготной ипотекой воспользовались более 44 тысяч жителей региона, что на 5% больше, чем в 2023 году.
— Самая дорогая ипотечная сделка в 1 квартале 2024 года была оформлена в отношении двухэтажной квартиры в Заельцовском районе, ее стоимость составила более 40 млн рублей, — добавили в Росреестре.
Напомним, в новостройках Новосибирска наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры — на них пришлись 34,3% всего объема продаж по ДДУ за январь-февраль 2024 года. Второе место по популярности у покупателей заняли студии (30,4%). На продажи двухкомнатных квартир пришлись 21,7%, а трехкомнатных — 8,1%.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область лидирует по количеству проданных новостроек в округе. На регион приходится 49% от общего объема регистраций договоров долевого участия в Сибири.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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