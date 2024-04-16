Парк им. Кирова лидирует в голосовании за объекты благоустройства в Новосибирске

В Новосибирске проходит голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день лидирует парк имени Кирова в Ленинском районе, сообщает пресс-служба мэрии города.

На входе в парк им. Кирова волонтеры агитируют новосибирцев голосовать и в то же время оказывают помощь в процедуре.

По словам заместителя главы администрации Ленинского района Анжелы Даниловой, информацию о голосовании можно встретить буквально везде, вплоть до домовых и школьных чатов.

— Не всем жителям легко дается сама процедура, поэтому мы развернули пункты голосования. Один из них находится в администрации Ленинского района, второй в ресурсном центре на ул. Станиславского, 6. Они работают по будням с 9.00 до 18.00. Если возникли трудности – обращайтесь, поможем, — добавила Анжела Данилова.

Следует отметить, что проект благоустройства парка имени Кирова включает создание новых пешеходных дорожек, устройство ограждения и озеленение. Кроме того, в парке будут предусмотрены крытая танцплощадка, каток и сцена-ракушка.

Руководитель КДЦ им. К.С. Станиславского Елена Запрягаева считает, что в парке должны быть новый асфальт, новая жизнь и новые локации, где будут заниматься и взрослые, и дети.

В перечне объектов для голосования локации из всех районов и округа города, уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Победа даст возможность получить финансирование на работы по благоустройству уже в 2025 году.

Отдать свой голос можно по 30 апреля на портале 54.gorodsreda.ru.