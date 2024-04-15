Брендовые запросы на микрокредитование в интернете сократились

— 2023 год для рынка микрокредитования был менее успешным, чем 2022-й. Об этом можно судить в том числе и по существенному сокращению частоты брендовых запросов поиска в интернете. Если в январе-декабре 2022 года в поиске «Яндекса» среднемесячный запрос наименований компаний по выдаче займов использовали 4,71 млн раз, то в аналогичном периоде 2023 года — только 4,3 млн. Таким образом негативная динамика достигла 8,84%, а в фактическом выражении — 416 690 запросов. Схожая тенденция прослеживается и при анализе каждого отдельного месяца. Минимальное снижение интереса к МФО отмечается в январе, причем и в фактическом выражении, и по динамике: тогда организации искали на 0,88% или 39 927 раз реже. Максимальное уменьшение запросов случилось в августе. Здесь, при сопоставлении идентичных месяцев 2022 и 2023 годов, отток составил 722 590 обращения или 14,82%. Поисковые запросы всегда говорят о снижении спроса на рынке МФО в целом. Однако эти тренды не оказывают существенного влияния на лидеров рынка, таких как «ВебЗайм».