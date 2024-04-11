Новосибирская область лидирует по количеству проданных новостроек в округе

Новосибирская область лидирует по количеству проданных новостроек в Сибирском федеральном округе. На регион приходится почти половина — 49% — от общего числа регистраций в 10 регионах округа. Таким данные приводит региональное Управление Росреестра. Для сравнения, в Красноярском крае (находится на втором месте) зарегистрировано 11 тысяч ДДУ.

— В 1 квартале 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано около 8 тысяч договоров участия в долевом строительстве, что превысило показатель за прошлый год на 12%, — уточнили в ведомстве.

В Росреестре уточнили, март стал самым активным месяцем по регистрации новостроек. За месяц оформлено более 3 тысяч ДДУ.

Большинство договоров заключаются в отношении «первички» (около 70% ДДУ). Этот показатель растет каждый год. Так, если сравнивать с количеством договоров, которые были заключены на первичном рынке в 1 квартале 2022 года, то рост составил 8%.

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, стоимость квадратного метра в Новосибирске за март выросла на 1,5%, превысив 134 тысячи рублей.

В новостройках Новосибирска наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры — на них пришлись 34,3% всего объема продаж по ДДУ за январь-февраль 2024 года, сообщили в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив». Второе место по популярности у покупателей заняли студии (30,4%). На продажи двухкомнатных квартир пришлись 21,7%, а трехкомнатных — 8,1%.

Ранее редакция сообщала, что 11 многоквартирных домов вывели на рынок застройщики в Новосибирской области.