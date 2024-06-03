Более 2,4 тысяч малоэтажных домов построено в Новосибирской области

За первые четыре месяца 2024 года в Новосибирской области построено 2 425 объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в регионе было возведено 2 235 объектов (рост 8,5%). Такие данные приводит управление Росреестра по Новосибирской области.

По словам заместителя руководителя новосибирского Росреестра.Натальи Ивчатовой, новосибирцы предпочитают строить дома из дерева — более 71% ИЖС. На втором месте кирпич. Ему отдали предпочтение 15% жителей региона.

При этом, на одно- и двухэтажные дома в регионе пришлось 90% объектов (по 45% каждого типа). А вот трехэтажные дома не столь популярны. На них пришлось всего 9% от всего объема малоэтажного строительства.

— Сегодня мы можем наблюдать активное развитие малоэтажного строительства в Новосибирской области. Особую популярность приобретают одно- и двухэтажные дома из дерева.

Напомним, частные дома в Новосибирске за апрель-май потеряли в цене порядка 500 тысяч рублей (7%). Если в апреле средневзвешенная цена за объект составляла порядка 7,4 млн рублей, то в мае она снизилась до 6,9 млн рублей. По мнению экспертов витрины недвижимости Restate, такая ситуация не типична перед началом летнего сезона.

Ранее редакция рассказывала о том, что Росстандарт утвердил национальный стандарт «зелёного» индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС). Он разработан по дорожной карте Минстроя России и начнёт действовать с 1 августа 2024 года. Стандарт включает 45 критериев.