Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-директора «Кудряшовское» в Новосибирске

Колыванский районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении бывшего директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Как говорится в решении суда, дело было прекращено «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку вышеуказанные преступления относятся к преступлениям небольшой тяжести».

Напомним, в мае 2022-го общественники и экологи сообщили, что сброс животноводческих отходов привел к гибели рыбы в реке Амба в Колыванском районе. Эта информация подтвердилась в ходе проверки областного Минприроды и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО» — и новосибирский межрайонный прокурор Дмитрий Цуканов направил материалы проверки в СК.

В июле было возбуждено дело по факту загрязнения почв сбросами сточных вод с АО «Кудряшовское», впоследствии попавших в Амбу.

В середине октября был взят под стражу генеральный директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. Следственный комитет РФ возбудил в отношении него дела по трем статьям: ст. 250 («Загрязнение поверхностных вод»), ст. 254 («Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности») и ст. 261 («Уничтожение, повреждение лесных насаждений в результате загрязнения, иного негативного воздействия»).

Сначала суд отправил Гавриленко в СИЗО, но потом мера пресечения была изменена на домашний арест.

3 ноября Росприроднадзор сообщил, что подсчитан ущерб, который компания нанесла окружающей среде, — почти 3 млрд рублей. По версии обвинения, в результате действий Гавриленко АО «Кудряшевское» нанесло вред земельным участкам продуктами хозяйственной деятельности — навозом на сумму 1,7 млрд рублей, лесным насаждениям на общую сумму 3,1 млн рублей, поверхностным водам реки Амба на сумму 1,1 млрд рублей, а также в связи с гибелью водных биоресурсов на сумму 119 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о претензиях, которые прокуратура предъявила к Кудряшовскому свинокомплексу и ряду предприятий Новосибирской области в связи с нарушением природоохранного законодательства.