Одна дорога – сотни профессий: сибирские журналисты представят на конкурс «Сибирь.ПРО» материалы о труде железнодорожников

По словам Президента Российской Федерации Владимира Путина, БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, северных территорий, позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа, задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности.

Весной текущего года в России стартовал третий этап расширения Восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссибирской магистрали.

Их пропускная способность возрастет со 180 миллионов тонн по итогам 2024 года, до 210 миллионов в 2030 году. «Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в «зоне притяжения» БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России», – убеждён глава российского государства.

Сегодня железнодорожная отрасль по-прежнему остаётся системообразующей, во многом определяя социально-экономические перспективы для большинства регионов Сибирского федерального округа. Она обеспечивает транспортную доступность, способствует реализации промышленного, сельскохозяйственного и туристического потенциала городов и сел. Все это невозможно без качественной и слаженной работы всех участников этой огромной системы.

«Мы считаем важным, что средства массовой информации рассказывают о различных направлениях деятельности железной дороги: об инновациях, о пассажиро- и грузоперевозках, о социальных проектах. И что наиболее важно, выходят публикации о тружениках магистрали. На сегодняшний день более 700 профессий обеспечивают стабильную работу отрасли, которая так необходима для нужд наших производителей и в целом для нашего государства», – отметил заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексей Варющенков.

Победа в номинации партнера Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» Западно-Сибирской железной дороги «ПРОфессия железнодорожник» присуждается за материал или серию материалов о развитии железнодорожного комплекса регионов Сибири, внедрении инновационных решений в транспортной отрасли. В рамках номинации принимаются работы о ветеранах и действующих работниках ЗСЖД, о реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей.

Кроме того, в конкурсе участвуют публикации о важности соблюдения участниками дорожного движения правил при пересечении железнодорожных переездов, а также мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на транспорте.

В рамках девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжается прием заявок. Принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.