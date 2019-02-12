Более 2,5 млрд рублей получит регион на строительство ЛДС и центра волейбола

Новосибирская область стала единственным регионом России, которому в 2019 – 2020 годах будут выделены средства из федерального бюджета на строительство сразу двух масштабных инфраструктурных спортивных объектов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая сумма средств, выделяемых из федерального бюджета, составит более 2,5 млрд рублей за два года. Средства будут направлены на строительство ледовой арены и волейбольного центра. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации № 167-р 8 февраля подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Документом утверждается распределение субсидий, предоставляемых в 2019 – 2020 годах из федерального бюджета субъектам РФ на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры в рамках госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

На строительство Регионального центра волейбола в г. Новосибирске направляется 830 млн рублей, на возведение Многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске – порядка 1,7 млрд рублей. Срок ввода объектов в эксплуатацию, согласно документу, – 2020 и 2022 годы соответственно.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области