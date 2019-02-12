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ГП «Толмачевское» намерено применять технологии молочной отрасли Израиля

Уже достигнуты договоренности с одним из ведущих израильских производителей оборудования для молочных заводов о поставках для новосибирского предприятия.
  • 12/02/2019, 16:24
ГП «Толмачевское» намерено применять технологии молочной отрасли Израиля

— Мы поставили перед собой очень амбициозную задачу — создать самый современный и высокотехнологичный животноводческий комплекс в Сибири и запустить собственную переработку молока с тем, чтобы обеспечить жителей Новосибирской и Кемеровской областей качественной здоровой молочной продукцией по умеренным ценам. Изучение передового международного опыта в этой связи имеет для нас огромное значение, ведь при реализации нашего проекта мы очень внимательно относимся ко всем деталям, —отметил руководитель проекта ГП «Толмачевское» Александр Кытманов.

Руководство ГП «Толмачевское» планирует учесть прогрессивный опыт израильских коллег при реализации проекта модернизации молочного комплекса на 740 голов дойного стада и строительстве молочного завода в селе Красноглинное Новосибирской области, поэтому руководство компании и представители научного сообщества Новосибирской области совершили пятидневную деловую поездку в Израиль для ознакомления с передовыми практиками молочного производства и переработки, сообщили в пресс-службе компании.

В ходе визита в Израиль рабочая группа из Сибирского федерального округа познакомилась с представителями израильской Ассоциации молочного животноводства, посетила два молочных животноводческих комплекса на севере страны, а также провела переговоры с несколькими производителями высокотехнологичного оборудования для молочных животноводческих комплексов и заводов по переработке молока. По итогам поездки было принято несколько важных решений по усовершенствованию технологии содержания животных и внесению ряда корректировок в планы модернизации животноводческого комплекса ООО «Толмачевское».

— На сегодняшний день Израиль является мировым лидером по производительности молочных комплексов (одна израильская корова в среднем дает от 12 до 16 тысяч литров молока в год). Достижение таких высоких показателей по надоям во многом стало возможным благодаря качественной племенной работе, которая ведется при участии Ассоциации молочного животноводства Израиля, — подчеркнули в ГП «Толмачевское».

В сельском хозяйстве страны предпочтение отдается коровам голштинской породы. При этом практически все молочные хозяйства используют роботизированное доильное оборудование с электронным управлением от израильских производителей, позволяющим вести контроль и учет продуктивности индивидуально по каждой корове. Одним из производителей такого оборудования является компания Afimilk, с которой руководство ГП «Толмачевское» и представители научного сообщества Сибири познакомились в ходе делового визита.

Израиль обладает уникальными технологиями не только в сфере молочного производства, но и в переработке. В этой связи руководство ГП «Толмачевское» провело переговоры с компанией АВL, одним из ведущих израильских производителей оборудования для молочных заводов. Представители компании ABL заявили, что помимо поставки оборудования для молочного завода готовы оказать технологическое сопровождение производственного процесса.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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