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В шести районах Новосибирской области созданы новые лесоперерабатывающие мощности

В 2019 году лесхозы получат статус государственных автономных учреждений.
  • 12/02/2019, 15:41
В шести районах Новосибирской области созданы новые лесоперерабатывающие мощности

Реализация товарной продукции предприятий лесохозяйственного комплекса в прошлом году составила более 1 млрд рублей, что на 20% выше уровня 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Реализовано 35,8 тыс. куб.м. пиломатериала, бруса, прочей продукции переработки и товаров народного потребления на сумму 146,5 млн рублей, что также на 20% больше. На территории Северного, Чановского, Куйбышевского, Черепановского и Ордынского районов, а также в Бердском лесхозе запущены новые лесоперерабатывающие мощности.

Отмечается, что поступление платы от использования лесов Новосибирской области в бюджеты двух уровней в прошлом году увеличилось на 34% и составило 264 млн рублей, из которых поступления в доход областного бюджета составили 120,9 млн, остальные средства были направлены в доход федерального бюджета. Плановый показатель поступлений в областной бюджет перевыполнен на 20,5 млн рублей – эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы лесной отрасли.

По словам заместителя губернатора Александра Дубовицкого, одним из основных направлений работы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и лесной отрасли в целом на 2019 год станет реорганизация акционерных обществ и унитарных предприятий – лесхозов. В 2019 году они должны иметь статус государственных автономных учреждений – это необходимо для повышения эффективности деятельности предприятий. Кроме того, среди первоочередных задач – тщательная разработка и реализация бизнес-планов лесхозами, снижение недоимки предприятиями лесной отрасли, перевод земель сельхозназначения в земли лесного фонда, развитие рекреационного потенциала лесов, работа по созданию школьных лесничеств и другое.

Фото: Ростислав Нетисов

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