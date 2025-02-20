Более 25 тысяч контрафактных зажигалок нашли таможенники Сибири в 2024 году

Сибирское таможенное управление за 2024 год выявило свыше 90 тысяч единиц контрафактного товара. Более 40% товаров нарушители пытались ввезти в Россию на автомобилях. К примеру, в одной из фур, направлявшихся в Омскую область из-за границы, была выявлена крупнейшая в Сибири контрафактная партия зажигалок в количестве более 25 тыс. штук.

В Новосибирской области в прошлом году было обнаружено и изъято из оборота более 17 тысяч товаров с признаками контрафакта.

За незаконное использование средств индивидуализации товаров было возбуждено 121 дело об административном правонарушении и 12 уголовных дел.

— Более 38% партий поддельных товаров были изъяты из незаконного оборота таможенниками совместно с представителями других правоохранительных ведомств в ходе проверок на внутреннем рынке – в торговых точках и на оптовых складах региона, — говорится в сообщении таможни.

Ранее реакция сообщала о том, что более двух тонн цветов из Китая прибыло на самолете в Новосибирск. Всего в регион с начала года ввезено более 9 тонн импортных цветов.