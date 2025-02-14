Более двух тонн цветов из Китая прибыло на самолете в Новосибирск

С начала 2025 года сотрудники Новосибирской таможни оформили более двух тонн цветов, доставленных из Китая авиарейсами.

В преддверии праздников в Новосибирск через аэропорт Толмачёво прибыло множество цветов: розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии и гипсофилы. Все партии проходят таможенный контроль в приоритетном порядке, и уже через несколько часов после приземления самолёта цветы отправляются к получателям.

Всего за январь и начало февраля сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево совместно со специалистами Россельхознадзора проконтролировали ввоз уже более 9 тонн импортных цветов. Основным поставщиком свежих букетов для жителей Сибири остаётся Эквадор.

Напомним, что в январе-феврале 2024 года таможенники СТУ оформили поставку в регионы Сибири всеми видами транспорта более 5,5 млн штук цветов разных сортов. Основная часть цветов была завезена в феврале — более 240 тонн импортных цветов (из 360 тонн за два месяца).

Стоит отметить, что начинаются праздники, один из них проходит 14 февраля (День влюбленных), на которых традиционно принято дарить цветы.

Ранее редакция сообщала о том, что две тысячи тонн импортных фруктов и овощей поступили в Новосибирск за месяц. Основные поставщики — Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан и Китай.