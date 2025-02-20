Губернатор поставил задачи по развитию ИТ-отрасли в Новосибирской области

Андрей Травников принял участие в расширенном заседании коллегии министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, где обозначил ключевые направления работы в отрасли. Модератором и основным докладчиком стал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. В ходе встречи были представлены итоги деятельности министерства за 2024 год и основные цели цифровой трансформации на 2025 год.

Несмотря на санкционное давление, сфера информационных технологий активно развивается. В числе приоритетов – дальнейшее развитие ИТ-отрасли, позиционирование Новосибирской области как ИТ-столицы, где комфортно и удобно работать специалистам, а компаниям – вести бизнес.

Глава региона выразил благодарность участникам за их вклад в глобальную цифровую трансформацию, произошедшую за последние шесть лет в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Среди достижений — внедрение различных сервисов и систем, включая проект «Безопасный город». Травников акцентировал внимание на важности имиджевого продвижения региона как центра ИТ-компетенций.

Губернатор наградил сотрудников отрасли, проявивших себя наилучшим образом, Благодарственными письмами и Благодарностью от Губернатора Новосибирской области.

Министерству цифрового развития и связи Новосибирской области предстоит решить множество задач. К ним относятся: замена устаревшего сетевого и серверного оборудования, а также автоматизированных рабочих мест и программного обеспечения информационных систем; завершение программы по устранению цифрового неравенства; продолжение подключения школ к интернету через вай-фай и установка систем видеонаблюдения на входах; обеспечение учителей, медицинских работников и социальных работников планшетами отечественного производства; развитие почтовой связи; дальнейшее усовершенствование системы «Безопасный город»; завершение перехода на отечественное программное обеспечение для оперативной службы 112; повышение уровня киберграмотности среди наиболее уязвимых групп населения; внедрение принципов клиентоцентричности в деятельность властей в рамках проекта «Государство для людей»; оптимизация социально значимых услуг с переходом на проактивное предоставление и отказ от бумажных документов; внедрение новых сервисов «Карты жителя» и «Госключ»; использование беспилотных летательных аппаратов для госуправления; широкое внедрение технологий искусственного интеллекта.