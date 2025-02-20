Новосибирская область вошла в Топ регионов по оформлению ДТП по европротоколу

По итогам 2024 года Новосибирская область заняла третье место в рейтинге регионов России по количеству аварий, оформленных с использованием европротокола — по упрощенной схеме, без присутствия сотрудников Госавтоинспекции, через приложение «Госуслуги». В столице Сибири было зарегистрировано таким способом 30 568 ДТП, сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА).

Лидером стала Москва. Здесь оформлено 80 253 таких случая. На втором месте — Московская область (51 902 европротокола).

Также в Топ-10 вошли Приморский край (26 792), Санкт-Петербург (26 436), Республика Башкортостан (25 987), Свердловская (25 529), Самарская (24 804), Челябинская области (24 615) и Республика Татарстан (23 208).

Меньше всего обращений по европротоколу было зафиксировано в Ненецком автономном округе (86 случаев), Чукотском автономном округе (158), Камчатском крае (397), Еврейской автономной области (545) и Республике Ингушетия (582).

Европротокол работает только для ДТП с двумя машинами, когда нет ущерба жизни и здоровью.

Напомним, Новосибирская область входит в «красную зону» регионов России, которые относятся к высокорисковым с точки зрения страхового мошенничества с ОСАГО. Регион попал в нее в 2016 году и с тех пор бьет рекорды по мошенничеству в автогражданке.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снизился территориальный коэффициент по ОСАГО. Предложение о снижении КТ было выдвинуто в сентябре 2024 года.