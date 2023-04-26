Более 26 000 человек уже проголосовали за объекты благоустройства 2024 года

Новосибирцам в этом году предлагают выбрать название для нового парка в пойме реки Ини в Первомайском районе. На территории парка проложат пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, установят детские и спортивные площадки, пункты проката, общественные туалеты, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки.

Участие города в проекте позволяет привлечь федеральные и областные средства на благоустройство парков, скверов, аллей и других объектов. За годы действия национального проекта выполнялись работы по реконструкции и благоустройству таких объектов, как парк «Михайловская набережная», Заельцовский парк, Затулинский парк, Монумент Славы, парк «Каменка».

Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию по номеру телефона или через сайт «Госуслуги» на платформе. Голосование продлится до 31 мая.