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В Кузбассе сразу две крупные шахты приостановили свою работу

  • 26/04/2023, 16:59
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две шахты приостановили работу в Кузбассе
Шахта «Юбилейная» из-за загазованности горных выработок, а «Распадская» — по решению суда.

Шахта «Юбилейная» приостановила работу в связи с загазованность горных выработок. Эвакуированы более 100 шахтеров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МЧС Кузбасса. На место происшествия незамедлительно выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко.

— Произошло загазирование горных выработок (лавы 16-24). Работы приостановлены. Люди выведены на поверхность, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Также прокуратурой области организована и проводится проверка законодательства о промышленной безопасности и охране труда, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что второй шахтой приостановившей свою деятельность сегодня стала «Распадская». Междуреченский городской суд после пожара, который произошел в конце прошлой недели, постановил приостановить угледобычу в очистном забое на срок до трех месяцев из-за происшествия, в отношении руководства шахты был составлен протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». Представитель компании не оспаривал решение суда, но отметил, что компания работает над устранением допущенных на шахте нарушений.

ООО «Шахта «Юбилейная» принадлежит холдингу АО «ТопПром» (Новокузнецк, Кемеровская область). В начале 2016 года «ТопПром» ввел «Юбилейную» в эксплуатацию после реконструкции, а в ноябре 2018 года начала работать вторая очередь, в результате чего в 2019 году на шахте было добыто 2,4 млн тонн угля.

«Распадская» — крупнейшая подземная угольная шахта России. Входит в холдинг «Евраз». Расположена в 10 км к северу от города Междуреченска (Кемеровская область). Находится в эксплуатации с 1973 года. Является ключевым добывающим активом одного из лидеров российской угольной отрасли — ПАО «Распадская». Запасы коксующегося угля на «Распадской» составляют 451 млн тонн. Проектная мощность шахты — 7,5 млн т угля в год, протяженность действующих горных выработок — более 220 км. Добыча ведется на глубине около 600 м.

 

Ранее редакция сообщала о том, что шахта «Шерегешская» приостановлена в связи с провалом грунта.

Фото: pixabay.com — Pavlofox

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : шахта Юбилейная шахта Распадская приостановка работ на шахте загазованность горных выработок добыча угля


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