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Сбер приглашает новосибирцев на юбилейный Зеленый Марафон

  • 26/04/2023, 16:28
Зелёный Марафон Сбера в этом году состоится 20 мая и пройдёт уже в 10-й раз. В Новосибирске забег состоится на Михайловской набережной.

В программе — дистанции на 500 м для детей, 4,2 км и 10 км для взрослых. Предусмотрен в этом году также инклюзивный старт для людей с инвалидностью.Зеленый Марафон Сбера, Николай Шилов, Вклад в будущее, СберВместе

Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности. Все участники, получившие стартовые номера, будут участвовать в розыгрыше специального приза. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«За те 10 лет, что мы проводим Зеленый Марафон, в нем приняли участие уже сотни тысяч россиян. Сегодня Зеленый Марафон – не только спортивное мероприятие, а настоящий семейный праздник, на котором любой сможет приятно провести время. Я с удовольствием приму участие в Зеленом Марафоне в Новосибирске и приглашаю всех присоединиться. В этом году мы проводим забег вместе с благотворительным фондом «Вклад в будущее» – собранные средства пойдут на традиционную для Сбера высадку деревьев».

Зеленый Марафон станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране – на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России. В Сибири, помимо Новосибирска, Зеленый Марафон пройдет в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Томске.

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СберВместе Николай Шилов Зеленый Марафон Сбера Вклад в будущее


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