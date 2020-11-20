Проезд в новосибирском метро может подорожать с середины декабря

На сайте департамента по тарифам Новосибирской области размещен проект постановления правительства об индексации тарифа на проезд в метро.

— Установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку, — отмечается в документе.

Последний раз тарифы в новосибирском метро повышались в декабре 2019 года на 2 рубля — с 23 до 25 рублей за поездку. Тогда с инициативой индексации проезда выступила мэрия Новосибирска, предложившая внести инвестиционную составляющую в размере 2 рублей на приобретение подвижного состава для метрополитена. В обосновывающих документах муниципалитет указывал, что через 15 лет отремонтированный инвентарный парк МУП «Новосибирский метрополитен» будет непригоден для дальнейшей эксплуатации, поэтому необходимо постепенное обновление подвижного состава — не менее 5 вагонов в год.

В феврале 2020 года директор метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщал СМИ, что до новый поезд появится в новосибирском метро до конца 2020 года. Он также отмечал, что до 2030-2032 года необходимо обновление парка подвижного состава метро как минимум на десять составов с одновременным переходом на пятивагонные составы.

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