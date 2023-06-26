Более 30 детей сотрудников АО «РЭС» посетили экскурсию по энергообъектам

Мероприятие организовали в рамках комплекса социальных активностей, приуроченных к юбилейной дате — 90-летию электросетей Новосибирской области.

На экскурсию собрались более 30 увлеченных ребят 10-15 лет, кто захотел узнать, где работают их родители-энергетики и чем же они занимаются. Экскурсоводами стали действующие сотрудники компании, работающие в разных направлениях деятельности.

Маршрут путешествия начался с ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска. Это место, где вырабатывается около 60% всей используемой в Новосибирской области электроэнергии. Здесь ребята узнали много нового и интересного — например, что паровой котел высотой с 5-этажный дом, широкие трубы – это градирни, из которых выходит не дым, а пар, этот пар раскручивает турбину, соединенную с электрогенератором, которой и вырабатывает электричество.

После выработки энергии ее нужно передать конкретным потребителям – в жилые дома и на предприятия. Вот для этого и нужны подстанции и линии электропередачи. Всем этим хозяйством управляют сетевые организации. И АО «РЭС» — крупнейшая из них в Новосибирской области, да и по всей России – не последняя компания.

Чтобы узнать, как энергия передается по электросетям, участники экскурсии приехали на следующую маршрутную точку – узловую (понижающую) подстанцию 110 кВ «Северная», расположенную в Дзержинском районе Новосибирска. Здесь ребятам, в первую очередь, рассказали основные правила безопасного поведения на объектах электросетевого хозяйства. Только после этого они смогли побывать на самой подстанции и своими глазами увидеть мощные трансформаторы, высоковольтные выключатели, разъединители и другое важное оборудование. Экскурсоводы рассказали детям, что на эту подстанцию приходит напряжение 110 000 вольт, а выходит уже 6 000 вольт — это нужно, чтобы предать электроэнергию дальше по линиям с минимальными технологическими потерями. С этой подстанции по кабельным линиям электроэнергия уходит на небольшие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, которые стоят во дворах нашего города между домами. И уже от этих энергообъектов электричество приходит к обычному потребителю.

Помимо непосредственных энергообъектов дети посетили оперативно-диспетчерскую службу и различные лаборатории филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети». Внимательные экскурсоводы показали ребятам большую мнемосхему, на которую нанесены подстанции и участки электросетей практически по всему городу. А в лабораториях они, примерив экипировку настоящих энергетиков, смогли стать участниками «научного шоу» с различными опытами и экспериментами в области физики и химии – можно сказать, закрепили школьную программу на каникулах.

В конце экскурсии участников ждала развлекательная часть – вкусные лакомства, призы и подарки за правильные ответы на гигантский кроссворд и веселая поездка назад с просмотром увлекательных видео.

Результаты этого мероприятия говорят сами за себя — дети энергетиков наглядно ознакомились с современными технологиями, используемыми на крупнейшем электросетевом предприятии Новосибирской области, узнали много интересных фактов, закрепили на практике знания по школьной программе и, главное, смогли увидеть и понять, где работают их родители.

В перспективе в компании планируют проводить подобные экскурсии и для взрослых, кто хочет поближе познакомиться с профессией энергетика.