В ночь после Дня города в Новосибирске пройдет парад уборочной техники

— В ночь после празднования Дня города поручаю организовать «парад» уборочной техники, чтобы привести Новосибирск в порядок. Буду принимать его лично, —предупредил подчиненных на аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, парад уборочной техники тоже довольно необычно выглядит: когда несколько машин в ряд проходят по улицам и производят уборку.

— Думаю, что нужно пригласить СМИ на этот парад, чтобы показать, как организованно мы завершаем День города, — добавил Локоть.

Напомним, в начале июня мэрия Новосибирска сообщила о том, что провела закупку 51 единицы специализированной уличной техники на сумму 700 млн руб. Техника должна поступить в город до конца года.

— Приобретаем комплексные машины, в которые встроены пылесосы, механизмы для подметания и орошения, — говорил начальника управления автомобильных дорог Сергея Эпова. — Одна из новинок для нашего города — продукция «Кургандормаш» — коммунальные машины УКМ 2500М с комплектом круглогодичного содержания — у них очень маневренные щетки, позволяющие захватывать труднодоступные места при очистке тротуаров шириной от полутора метров.

Ранее редакция рассказывала о том, что Анатолий Локоть попросил предпринимателей, работающих на Красном проспекте, помыть тротуары.