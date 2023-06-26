Коммерсант оштрафован на 10 млн за подкуп топ-менеджера завода Сиблитмаш

Как сообщает Генеральная прокуратура России, в Новосибирске после проведения прокурорской проверки суд признал акционерное общество виновным по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). На юридическое лицо наложен штраф в размере 10 млн рублей. Решение суда исполнено.

В суда установлено, что два топ-менеджера коммерческой организации передали более 1,9 млн рублей бывшему заместителю генерального директора ПАО «Сиблитмаш» за содействие в заключении с АО «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ» договора на изготовление и поставку продукции.

Бывший заместитель директора «Сиблитмаш» получил обвинительный приговор по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Ранее редакция рассказывала, что свою вину он признал и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.