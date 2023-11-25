Более 30 единиц техники изъяли в игорном заведении в Новосибирске

В Новосибирске пресечена деятельность организации, которая под видом букмекерской деятельности и тотализатора, помимо приема ставок на результаты спортивных мероприятий, предлагала посетителям сыграть в другие азартные игры, так называемые «слоты», сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Организация находилась по адресу Вокзальная Магистраль, 1.

При проведении оперативно- розыскных мероприятий изъято свыше 30 единиц техники, в том числе флэш-накопителей, при помощи которых осуществлялась игорная деятельность, денежные средства в сумме свыше 140 тыс. рублей.

В прокуратуре уточнили, что в октябре по этому адресу уже проводилась проверка и возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Ранее редакция сообщала, что еще одно дело о незаконном игровом бизнесе возбуждено в Новосибирске.