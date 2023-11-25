Бастрыкин проконтролирует дело о мигранте-таксисте, который домогался девушки в Новосибирске

И.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антон Бадулин представит доклад руководителю СК России Александру Бастрыкину о ходже проверки по факту домогательств в такси в Новосибирске. Об этом сообщил информационный центр.

— В СМИ сообщается о том, что в городе Новосибирске мигрант-водитель такси совершил противоправные действия в отношении жительницы города, — говорится в сообщении.

Напомним, 18-летняя жительница Новосибирска выложила видео, в котором рассказала о том, что водитель такси приставал к ней: он начал при ней мастурбировать и трогал её за ноги. Девушка написала заявление в полицию. Водителя задержали. Следственный комитет начал проверку.

Ранее редакция сообщала, что глава СК заинтересовался нарушениями в частном реабилитационном центре под Искитимом.