Капсулы для сна установили на железнодорожном вокзале в Новосибирске

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный установлены специальные капсулы для сна. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Капсулы представляют собой закрытые спальные места с отделением для багажа, шумоизолирующими жалюзи и usb-розеткой. Гостю также выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед.

Отмечается, что каждая капсула рассчитана на одного человека, но возможно размещение родителя с ребенком до 6 лет.

Воспользоваться специальными местами для отдыха можно круглосуточно.

Первые капсульные отели РЖД открыли в залах ожидания «Комфорт» на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы летом 2022 года. В начале февраля 2023-го такие же капсулы поставили и на вокзале Волгограда. До конца года капсулы для сна появятся на вокзалах Барнаула и Екатеринбурга.

Ранее редакция сообщала, что Дед Мороз приедет на поезде в Новосибирск в начале декабря.