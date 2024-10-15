Более 300 килограммов мусора в год производит каждый новосибирец

Каждый новосибирец в 2023 году произвел 308,8 кг твердых коммунальных отходов. Такую статистику привела аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора. По этому показателю Новосибирская область находится в середине российского рейтинга регионов.

Среди сибирских субъектов федерации самым мусорным стала Омская область — 375 кг ТКО на человека. Меньше всего мусора сгенерировали жители Республики Бурятия — 127 кг на человека. Для сравнения, среднестатистический россиянин оставил после себя 322,3 кг мусора — на 3% больше, чем годом ранее.

— Рост ТКО связан с ростом потребительской активности, а она — с уровнем доходов граждан, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова. —В 2023 году реально располагаемые доходы россиян увеличились на 5,4%. Оборот розничной торговли за год вырос на 6,4%, а продажи через маркетплейсы, сопровождающиеся дополнительной упаковкой, — почти в 2 раза.

Напомним, в начале октября на комиссии по горхозу горсовета Новосибирска директор МУП «Спецавтохозяйство» Александр Юнжаков пояснял, что за 8 месяцев 2024 года предприятие вывезло около 7,1 млн кубометров ТКО. Потребителям выставлены счета на 5,8 млн кубометров, собрали оплату за 5,5 млн кубометров.

— То есть 1,6 млн кубометров мы вывезли за свой счет. Недополученные доходы компании составили 653 млн рублей, — констатировал Юнжаков. — Из них из Новосибирска за счет «САХ» вывезены 1,1 млн тонн ТКО, что обошлось компании в 463 млн рублей.

Он подчеркивал, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили. Их задолженность составляет 293 млн рублей. Еще 470 млн рублей составляет просрочка абонентов по платежам за вывоз ТКО.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области нет еще ни одной компании-утилизатора, которая сможет в 2025 году работать с контрагентами в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).