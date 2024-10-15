«Он меня убьет»: окровавленная женщина выбежала навстречу ГБР в Новосибирске

В Новосибирске окровавленная женщина, истошно крича, выбежала навстречу бойцам АБ «Гвардия».
В 01:16 в дежурную часть «Гвардии» поступил звонок от новосибирцев, которые были обеспокоены шумом в их доме. Когда бойцы ГБР-74 прибыли на место, они увидели, как из квартиры выбежала женщина, одежда которой была испачкана кровью.
— Помогите, он меня убьёт, — истошно кричала женщина.
В коридоре на полу сидел мужчина с окровавленной рукой и громко кричал от боли. Когда к нему подошли бойцы ГБР, он оказал сопротивление и был задержан.
Оба нарушителя ночной тишины были доставлены в отдел полиции.
— Мужчину увезли бойцы ГБР-75 ГВАРДИИ, вызванные на помощь 74-му экипажу, а девушку — прибывшие примерно через 20 минут росгвардейцы, — говорится в сообщении АБ «Гвардии».
За минувшие сутки сотрудники Агентства Безопасности «Гвардия» предотвратили 12 случаев нарушения общественного порядка и пять попыток хищения чужого имущества.
Ранее редакция сообщала о том, что 30-летний мужчина хотел украсть 77 шоколадок для перепродажи в Новосибирске.
Источник фото: АБ Гвардия
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