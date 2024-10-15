Мусор в обмен на скидки

Новосибирские студентки придумали и разработали интеллектуальную урну, меняющую мусор на скидки. Фонд содействия инновациям в рамках федпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» поддержал данный проект грантом в 1 миллион рублей.

Идея стартапа под названием «CleanCity» принадлежит третьекурсницам из Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Виктории Заковряшиной и Анастасии Седовой. Девушки рассказали, что в поисках проблемы часто смотрели под ноги и видели много мусора. И просто решили помочь родному городу очиститься от фантиков и бутылок.

«CleanCity» — это обычные урны, к которым прилагается специальное приложение, в котором пользователи и будут получать накопительные баллы за выброшенный мусор. Впоследствии баллы можно будет обменять на акции и скидки от компаний-партнеров.

— «Умная урна» примет абсолютно любой мусор, в том числе тот, который не подлежит сортировке, — поясняет Виктория. — Еще мы проработаем систему вознаграждений, обеспечив большой выбор скидок от различных компаний.

Размещать урны студентки предлагают повсеместно: на улицах, в парках, возле станций метро и в других проходимых местах.

Сейчас проект находится на начальной стадии. В ближайшем будущем стартапершы планируют доработать оптимизированное приложение и создать пилотную модель такой урны. После проработки маркетинговой стратегии создатели «CleanCity» запустят мелкосерийное производство своего продукта при поддержке инвестора.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году. Цель — раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовка профессионалов в области технологического предпринимательства. В качестве поддержки юным дарованиям предлагают участие в конкурсе «Студенческий стартап», а также предпринимательские точки кипения, акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске придумали, как при помощи насекомых уничтожать пластик. Стартап разработали в НГТУ.