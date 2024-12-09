Более 300 мест расположения мигрантов проверили в Новосибирске

В Новосибирске была проведена проверка 165 хостелов, где проживают иностранцы, а также 124 предприятий, на которых работают граждане из стран Средней Азии.

Как сообщил руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, в результате проведённых мероприятий было выявлено 242 нарушения в сфере миграции.

— В 196 случаях были нарушены режим и правила пребывания в РФ. Кроме того, выявлен 31 случай незаконного привлечения и осуществления трудовой деятельности, — доложил на совещании Кульков.

По результатам проверки в отношении 66 иностранных граждан было принято решение о выдворении за границы России. Также 186 мигрантам запретили въезд на территорию Российской Федерации.

Кроме того, правоохранительные органы проверили ещё 15 мест пребывания иностранных граждан. Трое из них были депортированы, а 22 — выдворены за пределы страны.

Ранее редакция сообщала о том, что таксист-мигрант обматерил и избил клиентку после замечания в Новосибирске. Сибирячка сняла побои и обратилась в полицию.