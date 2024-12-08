«Кричал, что нас, русских, там имел»: таксист-мигрант обматерил и избил клиентку после замечания в Новосибирске

В Новосибирске таксист-мигрант напал на клиентку после замечания по поводу места посадки. Инцидент произошёл в Кировском районе 3 декабря.

Как рассказала сама пострадавшая, такси YandexGo комфорт-класса она вызвала от клиники «Семейный доктор», находящийся на улице Зорге, где была вместе со своими бабушкой и дедушкой. Такси приехало, но припарковалось в другом месте. Анастасия позвонила водителю, но тот не взял трубку. Через несколько минут поисков клиенты нашли автомобиль — за рулём с невозмутимым видом сидел иностранный специалист.

Женщина попросила водителя убрать с заднего сиденья детское автокресло, что тому очень не понравилось и он яростно начал заталкивать кресло в багажник. На вопрос женщины, почему таксист припарковался не в том месте, которое было ею указано в приложении, мужчина буквально взорвался: он начал «орать матом» и потребовал, чтобы пассажиры покинули автомобиль. Перепуганные пенсионеры тут же ретировались, а Анастасия пыталась угомонить буйного мигранта.

— Я сделала ему замечание, что я ему не жена, и он не у себя на родине, чтобы так себя вести. Он сказал, что я ш**** и что он (нецензурная брань — прим. Редакции) мою мать. Я опешила. Лица моих бабушки и дедушки видеть надо было. Людям по 70 лет, стоит какой-то дегенерат, который им в сыновья, если не во внуки годится, и матом орёт, — рассказывает сибирячка.

Женщина пояснила оппоненту, что её муж и отец сейчас находятся в зоне СВО, но по приезде обязательно поговорят с ним по-мужски. Её слова окончательно взбесили таксиста.

— На это он начал выражаться про нашу державу и про то, где он нас всех имел в виду. Он хватался за свой детородный орган и кричал, что (нецензурная брань — прим. Редакции) нас, всех русских там, — вспоминает женщина.

Не стерпев оскорблений, Анастасия пыталась дать наглецу пощёчину, однако, он увернулся и ударил её кулаком по лицу. После этого он прыгнул в машину и умчался прочь.

Сибирячка сняла побои и написала заявление на «смельчака». Женщина также обратилась к общественникам объединения «Северный человек»

— К нам обратилась пострадавшая в очередном конфликте с «незаменимым» таксистом Абдусаттором. Следим за ходом событий, держим на контроле. Надеемся на чёткую работу правоохранителей, адекватную реакцию агрегатора YandexGo, — сообщили в «Северном человеке».

За информацией и комментарием редакция Infopro54 обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. На момент публикации комментариев от ведомства не последовало.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантам запретили работать в такси и детских садах Новосибирской области. Хозяйствующим субъектам на территории региона дали время до 1 марта 2025 года, чтобы привести в соответствие с законодательством численность используемых гастарбайтеров.