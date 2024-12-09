Прокуратура запросила директору турфирмы «LifeTravel Premium» шесть лет колонии

В Заельцовском районном суде г. Новосибирска состоялись прения сторон по уголовному дел в отношении директора туристической фирмы «LifeTravel Premium» Анастасии Прохоренковой. Она обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений мошенничеств в крупном и особо крупном размере (ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ).

— По данным следствия Прохоренкова в период с февраля по август 2024 года под предлогом оказания услуг по бронированию туров и оплате билетов совершила хищение денежных средств клиентов, — говорится в сообщении управления Судебного департамента в Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что общая сумма ущерба от преступления составила около 9 млн рублей.

— Государственный обвинитель просил назначить Прохоренковой наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 000 рублей, — говорится в сообщении.

16 декабря подсудимая выступит с последним словом.

Напомним, 3 декабря прокурор Заельцовского района Новосибирска Денис Головин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Прохоренковой.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура запросила экс-директору АО «Кудряшовское» два года колонии-поселения.