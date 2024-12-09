Автобус с пассажирами попал в ДТП под Новосибирском

Около села Ярково в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону, водитель автомобиля Isuzu Elf, осуществляя разворот, столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Новосибирск — Чистоозерное. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

По данным ГАИ, в аварии пострадали 11 человек, им была оказана медицинская помощь. Два человека отказались от госпитализации. Остальных транспортируют в больницы Новосибирска для уточнения характера травм.

— Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Новосибирском районе, — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.

Напомним, что в минувшие выходные в Новосибирском районе произошло ещё одно серьёзное происшествие с участием автобуса. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 11 человек. По данному факту следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что пять человек получили травмы в ДТП на Ордынской трассе под Новосибирском. Столкнулись хэтчбек Mazda Demio и седан Lada Granta.