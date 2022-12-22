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Более 300 млн рублей получит Иркутская область на ремонт театров

  • 22/12/2022, 12:23
театры Иркутска
В рамках нацпроекта «Культура» три театра также получат новое оборудование.

На проведение ремонта и приобретение оборудования иркутским театрам в 2023 году направят более 300 млн рублей. Средства поступят из федерального и областного бюджетов, в том числе – в рамках национального проекта «Культура».

— В нацпроекте «Культура» в 2023 году появятся новые направления. Это техническое переоснащение и ремонт театров в городах, где живёт более 50 тысяч человек, — отметила Олеся Полунина, министр культуры Иркутской области .

Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова приобретёт новые зрительские кресла. В Иркутском областном театре-студии «Театр Пилигримов» появится звуковое и световое оборудование. Для Иркутского театра народной драмы купят светодиодный экран для живых декораций и цифровой микшерный пульт.

В Черемховском драматическом театре имени В.П. Гуркина в следующем году пройдёт капитальный ремонт. На это предусмотрено 42 млн рублей. В учреждении сделают малый зрительный зал. В нём будут проводить камерные спектакли, репетиции, творческие мероприятия. Открыть зал планируют в 2023 году.

В рамках государственной программы «Развитие культуры на 2019-24 годы» Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского получит 250 млн рублей из областного бюджета. На эти средства заменят верхнюю механику сцены, в том числе штанкетную систему, с помощью которой на сцене меняют декорации.

В следующем году будет продолжено сотрудничество по проекту «Культура малой Родины». В его рамках для Усть-Илимского городского театра, Братского театра драмы, Братского театра кукол «Тирлямы» и Черемховского областного драматического театра им. Гуркина приобретут световую, звуковую аппаратуру и оборудование для цехов. По федеральной программе «Театры-детям» сценической техникой обеспечат Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» и Иркутский областной театр юного зрителя им А. Вампилова.

 

Фото с сайта правительства Иркутской области

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Рубрики : Власть Культура

Регионы: Иркутская область

Теги : театры Иркутска нацпроект Культура


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