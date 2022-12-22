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Троллить мошенников небезопасно

  • 22/12/2022, 12:03
Автор:
телефонные мошенники
Почему нельзя шутить над мошенниками, объясняет эксперт.

Злоумышленники мошеннических колл-центров используют украденные с помощью хакеров базы данных сотовых операторов и некоторых российских банков. Именно оттуда они получают набор минимальных персональных данных своих потенциальных жертв. В такой набор входит номер мобильного телефона и ФИО, реже паспортные данные и адреса. Поэтому, когда уверенный в себе абонент решает поразвлечься и начинает троллить мошенников, те могут применить ответные меры, которые грозят довольно неприятными последствиями. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Самое простое, по его словам, с чем можно столкнуться, это ответное оскорбление и угрозы. Однако «особо отличившихся» в троллинге граждан мошенники «ставят на карандаш».

— Тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они «прогоняют» через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек все же проколется и переведет деньги. И это будет для него самым худшим наказанием, а для мошенников — поводом для радости, — объяснил эксперт.

Еще одним способом мошенников отомстить является использование номера гражданина, который не особо вежливо с ними обошелся, в обзвоне потенциальных жертв.

На сегодняшний день возможность звонков с подменных номеров на федеральном уровне перекрыта, однако злоумышленники используют ресурсы региональных телефонных компаний. Вот мошенники и ставят номер того, кому хотят отомстить, в качестве источника звонка, добавляет Иван Соловьев.

Эксперт убедительно рекомендует не вступать в диалог с аферистами и класть трубку сразу, как почувствовали неладное.

Ранее редакция сообщала, что злоумышленники стали охотятся на тех граждан, кто оплачивает ЖКУ через Госуслуги.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : троллинг телефонные мошенники рекомендации эксперта


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