«Новосибирскавтодор» выиграл тендер на капремонт участка Чуйского тракта

Упрдор «Алтай» (входит в структуру Росавтодора) определило подрядчика для капремонта участка Чуйского тракта с общей стартовой ценой контракта 1,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Всего в торгах участвовали 2 компании. Победителем признано АО «Новосибирскавтодор». Работы планируется провести на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск- Барнаул- Горно-Алтайск- граница с Монголией.

Согласно условиям закупки, подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 9 км в Троицком районе (на участке 299- 308км). Источник финансирования — средства федерального бюджета. Подрядчик обязан выполнить работы на участке в несколько этапов до 2024 года.

Одним из основных направлений работы предприятия является расширение Чуйского тракта с 2-х до 4-х полос (по две полосы в каждую сторону), что позволит разгрузить трассу с интенсивным движением.

Упрдор «Алтай» осуществляет оперативное управление более чем 1,7 тыс. км федеральных автомобильных дорог и 177 мостовых сооружений в Алтайском крае и республике Алтай.

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