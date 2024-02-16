Более 300 тысяч жителей Новосибирской области не обеспечены чистой питьевой водой

Более 306 тысяч человек из 2,7 млн жителей Новосибирской области не обеспечены качественной питьевой водой. К таким выводам пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты в ходе проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2022 году и за девять месяцев 2023 года.

По словам аудитора КСП Василия Круковского, если в городах доля обеспеченности водой составляет 95,8%, то в сельской местности — 88,65%. 344 населенных пункта из 1544 не обеспечены централизованной системой водоснабжения. Доля обеспеченности сельского населения качественной водой составляет 61,1%.

— На октябрь 2023 года из почти 5 млрд рублей, выделенных на реализацию подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», было освоено только 27% средств, — констатировал он на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Василий Круковский добавил, что в регионе сохраняется неблагоприятная ситуация с водой по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По его словам, почти в 80% проведенных проверок выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Одним из системных нарушений является отсутствие производственного контроля за качеством питьевой воды.

По данным Роспотребнадзора, в 2022 году износ систем водоснабжения в Новосибирске составлял 65,74%, в Искитиме – 71,5%, в Оби – 73%, в Бердске – 78%. В муниципальных образованиях этот показатель от 45,5% до 93,16%. Лидерами антирейтинга являются Болотнинский район с показанием 79%; Барабинский район 82%; Тогучинский 93%. В среднем по области 68,8%.

— Программа хромает, а проблема очень серьезная. 306 тысяч человек не обеспечены качественной питьевой водой – это сравнимо с населением Ленинского района, самого большого в Новосибирске. В 2023 году в областном бюджете было предусмотрено 4 миллиарда 395 миллионов рублей. По данным КСП, освоены только 27%. Из 55-ти объектов 2022 года построено только 38. Было предложение Сергея Сёмки – может быть, нам все-таки ГУП Горводоканал создать? Будет делать эти объекты в районах области, никаких торгов проводить не нужно будет, — прокомментировал отчет КСП депутат регионального парламента Дмитрий Козловский.

Однако министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов напомнил, что на старте программы «Чистая вода» в 2018 году из 30 райцентров питьевой водой было обеспечено всего 4. За пять лет реализации программы — уже 20.

— Увеличение финансирования к 5 миллиардам рублей приблизилось за один год. Мы стартанули с 2 сразу до 5 миллиардов. Конечно, подрядчики оказались не готовы работать в таких объемах, – пояснил министр.

Напомним, летом 2023 года власти сообщили о перераспределении субсидий по реализации подпрограммы «Чистая вода» в Новосибирской области. Депутаты регионального парламента раскритиковали такое решение властей и констатировали, что вопрос с обеспечением чистой воды жителей сельской местности за последние годы вышел на первое место, обогнав проблемы с дорогами.

Ранее редакция сообщала, что 10% подрядчиков не исполняют обязательства по госконтрактам в Новосибирской области.