10% подрядчиков не исполняют обязательства по госконтрактам в Новосибирской области

Уже не первый год в Новосибирскую область направляются большие деньги из федерального бюджета, в том числе на реализацию нацпроектов, растет финансирование проектов из областного бюджета. Однако не всегда экономика и бизнес региона готовы адекватно отработать этот запрос. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников

— Например, по проекту «Чистая вода» мы не можем найти подрядчиков, которые пришли бы и качественно сделали свою работу. У нас идет строительство детских садов, школ, где также возникают различные проблемы. Подрядные организации по разным причинам не справляются со своими обязательствам, — говорит Решетников. — По Минэко мы искали подрядчика для создания туристической навигации по всем районам области. Пришла компания, в три раза сбила цену, а в конце года выяснилось, что она ничего не сделала.

Напомним, на качество работы подрядчиков, из-за которых срывались дорожные проекты , проекты по благоустройству, капремонтам , строительству соцобъектов , жаловались представители муниципалитетов области в течение 2023 года.

Ситуацию с подрядчиками критиковал и губернатор Андрей Травников.

— Похоже, подрядчиков в сфере благоустройства мы перегрузили работой точно так же, как перегрузили строителей в сфере создания новых социальных объектов. Или заказчики в отдельных муниципалитетах не справляются с тем объемом работ по благоустройству, который обеспечен финансированием, — говорил глава региона на оперативном совещании в октябре.

На заседании «Регионального делового клуба строителей» в декабре 2023 года Травников сообщал, что у правительства нет вопросов к исполнению государственных и муниципальных контрактов всего к двум представителям отрасли: Алексею Воронину и Михаилу Голубеву.

— По факту только сейчас, на пятый год реализации нацпроектов, в регионе начинают формироваться компании, которые, понимая, что каждый год могут рассчитывать на заказ и денежное вливание от государства, начинают строить нормальный устойчивый бизнес на года. Только сейчас идет формирование слоя качественных подрядчиков, и мы еще очень далеки от завершения этого процесса, — говорит Лев Решетников. — Даже если завтра нам придут миллиарды на ту же «Чистую воду», мы просто не сможем их освоить, так как не найдем того, кто придет и построит.

Именно такая ситуация, кстати, в этом году произошла с проектами по благоустройству.

— При этом нужно отдавать себе отчет в том, что при всей помощи государства и экономики главное — это помощь в размещении заказов и контрактов, что мы видим по нацпроектам. Но даже уровень такого влияния может быть строго определенным. В противном случае у нас вырастет беспомощная экономика, которая самостоятельно ничего не может сделать, и, наверное, она никому будет не нужна, — рассуждает Лев Решетников. — Для реализации проектов необходимы сильные предприятия, работающие в рынке. Я думаю, что нужно время для адаптации, чтобы бизнес поверил в спрос, в том числе в тот, что создает государство за счет реализации нацпроектов. Тогда начнется формирование нормальных качественных команд, которые будут работать в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Пока чаще всего получается, что команда собирается под какой-то проект, берет контракт, с которым рассчитывает «разобраться по ходу дела», кое-как его исполняет и разбегается.

В среднем по области, по оценке министра, около 10% проектов не реализуются потому, что подрядчик взял контракт, но по какой-то причине с ним не справился.

По его оценке, каркас качественных компаний в регионе должен сформироваться к 2030 году. В первую очередь речь идет о компаниях строительного комплекса, которые будут строить не только хорошее жилье, но и выполнять обязательства по созданию объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, на заседании «Регионального делового клуба строителей» в декабре 2023 года Андрей Травников предупреждал, что объем работы в ближайшие годы у строительного рынка увеличится, а также призывал участников рынка к этому готовиться и настраиваться.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор предложил перенести работы по созданию парка «Каменка» на теплое время и сделать выводы к следующим конкурсам, чтобы подрядчики «не мучились от чрезмерного объема работ и денег».