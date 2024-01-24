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10% подрядчиков не исполняют обязательства по госконтрактам в Новосибирской области

  • 24/01/2024, 15:50
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10% подрядчиков не исполняют обязательства по госконтрактам в Новосибирской области
В регионе не хватает качественных компаний, чтобы своевременно осваивать федеральные и областные деньги по новым проектам.

Уже не первый год в Новосибирскую область направляются большие деньги из федерального бюджета, в том числе на реализацию нацпроектов, растет финансирование проектов из областного бюджета. Однако не всегда экономика и бизнес региона готовы адекватно отработать этот запрос. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников

— Например, по проекту «Чистая вода» мы не можем найти подрядчиков, которые пришли бы и качественно сделали свою работу. У нас идет строительство детских садов, школ, где также возникают различные проблемы. Подрядные организации по разным причинам не справляются со своими обязательствам, — говорит Решетников. — По Минэко мы искали подрядчика для создания туристической навигации по всем районам области. Пришла компания, в три раза сбила цену, а в конце года выяснилось, что она ничего не сделала.

Губернатор поручил обеспечить качество работ по благоустройству, учитывая возможности подрядчиков

Губернатор поручил обеспечить качество работ по благоустройству, учитывая возможности подрядчиков

Напомним, на качество работы подрядчиков, из-за которых срывались дорожные проекты,  проекты по благоустройству, капремонтам, строительству соцобъектов,  жаловались представители муниципалитетов области в течение 2023 года.

Ситуацию с подрядчиками критиковал и губернатор Андрей Травников.

— Похоже, подрядчиков в сфере благоустройства мы перегрузили работой точно так же, как перегрузили строителей в сфере создания новых социальных объектов. Или заказчики в отдельных муниципалитетах не справляются с тем объемом работ по благоустройству, который обеспечен финансированием, — говорил глава региона на оперативном совещании в октябре.

На заседании «Регионального делового клуба строителей» в декабре 2023 года Травников сообщал, что у правительства нет вопросов к исполнению государственных и муниципальных контрактов всего к двум представителям отрасли: Алексею Воронину и Михаилу Голубеву.

— По факту только сейчас, на пятый год реализации нацпроектов, в регионе начинают формироваться компании, которые, понимая, что каждый год могут рассчитывать на заказ и денежное вливание от государства, начинают строить нормальный устойчивый бизнес на года. Только сейчас идет формирование слоя качественных подрядчиков, и мы еще очень далеки от завершения этого процесса, — говорит Лев Решетников. — Даже если завтра нам придут миллиарды на ту же «Чистую воду», мы просто не сможем их освоить, так как не найдем того, кто придет и построит.

Именно такая ситуация, кстати, в этом году произошла с проектами по благоустройству.

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В среднем по области, по оценке министра, около 10% проектов не реализуются потому, что подрядчик взял контракт, но по какой-то причине с ним не справился.

— При этом нужно отдавать себе отчет в том, что при всей помощи государства и экономики главное — это помощь в размещении заказов и контрактов, что мы видим по нацпроектам. Но даже уровень такого влияния может быть строго определенным. В противном случае у нас вырастет беспомощная экономика, которая самостоятельно ничего не может сделать, и, наверное, она никому будет не нужна, — рассуждает Лев Решетников. — Для реализации проектов необходимы сильные предприятия, работающие в рынке. Я думаю, что нужно время для адаптации, чтобы бизнес поверил в спрос, в том числе в тот, что создает государство за счет реализации нацпроектов. Тогда начнется формирование нормальных качественных команд, которые будут работать в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Пока чаще всего получается, что команда собирается под какой-то проект, берет контракт, с которым рассчитывает «разобраться по ходу дела», кое-как его исполняет и разбегается.

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53 служебные квартиры не сдали в НСО из-за нехватки строителей

По его оценке, каркас качественных компаний в регионе должен сформироваться к 2030 году. В первую очередь речь идет о компаниях строительного комплекса, которые будут строить не только хорошее жилье, но и выполнять обязательства по созданию объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, на заседании «Регионального делового клуба строителей» в декабре 2023 года Андрей Травников предупреждал, что объем работы в ближайшие годы у строительного рынка увеличится, а также призывал участников рынка к этому готовиться и настраиваться.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор предложил перенести работы по созданию парка «Каменка» на теплое время и сделать выводы к следующим конкурсам, чтобы подрядчики «не мучились от чрезмерного объема работ и денег». 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : подрядчики нацпроекты госконтракт


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