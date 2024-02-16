Размещать рекламу на ресурсах иноагентов могут запретить

Проект закона, в соответствии с которым, россиянам и отечественным компаниям будет запрещено размещать рекламу на ресурсах иноагентов, внесен в Госдуму. Под ним подписались представители всех фракций, кроме «Новых людей». А также в соавторах можно встретить новосибирских депутатов: Дмитрия Савельева, Виктора Игнатова, Олега Иванинского (все «Единая Россия»), Рената Сулейманова (КПРФ) и Александра Аксёненко («СРЗП»).
Предполагается, что поправки внесут в ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», «О рекламе» и «О средствах массовой информации».
В документе отмечается, что ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.
Ранее редакция сообщала, что Хельга Пирогова признана Минюстом РФ иностранным агентом с 15 декабря 2023 года.
Фото: ru.freepik.com — stockking
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