Бизнесу предложили гранты на развитие внутреннего туризма в Новосибирской области

Министерство экономического развития Новосибирской области с 11 марта по 9 апреля проведет конкурс по отбору проектов предпринимателей, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма на территории региона.
Как пояснили в ведомстве, в рамках конкурса можно получить гранты в размере до 5 млн рублей. При этом за счет гранта предприниматель может финансировать 70% от стоимости проекта, 30% средств он должен вложить самостоятельно. На гранты в бюджете заложено 60 млн руб.
В 2023 году на аналогичный конкурс поступило 68 заявок, 8 были отклонены из-за несоответствия требованиям. 10 проектов прошли конкурсную комиссию и набрали наибольшее количество баллов. Общая сумма предоставленных субсидий составила 49.1 млн рублей. Грантополучатели обязались реализовать заявленные проекты в срок не более 18 месяцев с момента получения субсидий.
По данным Минэкономразвития Новосибирской области, за 9 месяцев 2023 года регион посетили почти 1,3 млн человек — в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Объем платных туруслуг составил 14,1 млрд рублей. В ведомстве отмечают, что туризм обслуживает 2,3% экономики региона.
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Фото freepik — artphotostudio
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