Бизнесу предложили гранты на развитие внутреннего туризма в Новосибирской области

Министерство экономического развития Новосибирской области с 11 марта по 9 апреля проведет конкурс по отбору проектов предпринимателей, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма на территории региона.

Как пояснили в ведомстве, в рамках конкурса можно получить гранты в размере до 5 млн рублей. При этом за счет гранта предприниматель может финансировать 70% от стоимости проекта, 30% средств он должен вложить самостоятельно. На гранты в бюджете заложено 60 млн руб.

капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов туризма;

создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры;

приобретение туристского, гостиничного оборудования, оборудования для пунктов проката, объектов туристского показа, детского отдыха, развлекательных, аква- и горнолыжных комплексов;

приобретение автотранспортных средств (включая прогулочные катера, гидроциклы, снегоходы, мототехнику, квадроциклы, мобильные фудтраки (автолавки), электромобили, микроавтобусы от 8 мест и туристические автобусы);

обустройство действующих туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию и обустройство выделенных зон отдыха, санитарных узлов, автостоянок);

разработка мобильных приложений, путеводителей по туристским маршрутам, сайтов, создание аудио-, видеогидов;

строительство благоустроенных общественных туалетов, душевых, мест для переодевания в местах массового отдыха.

Софинансирование предоставляется на следующие цели:

В Минэко рассчитывают, что реализация этой меры господдержки позволит повысить конкурентоспособность туристских продуктов и услуг, увеличить количество новых рабочих мест и привлечь частные инвестиции в сферу туризма.

В 2023 году на аналогичный конкурс поступило 68 заявок, 8 были отклонены из-за несоответствия требованиям. 10 проектов прошли конкурсную комиссию и набрали наибольшее количество баллов. Общая сумма предоставленных субсидий составила 49.1 млн рублей. Грантополучатели обязались реализовать заявленные проекты в срок не более 18 месяцев с момента получения субсидий.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, за 9 месяцев 2023 года регион посетили почти 1,3 млн человек — в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Объем платных туруслуг составил 14,1 млрд рублей. В ведомстве отмечают, что туризм обслуживает 2,3% экономики региона.

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