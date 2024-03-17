15-летнюю девушку в черной дубленке ищут в Новосибирске

Подросток пропал накануне в центре города. Девушку пытаются найти правоохранители и волонтеры.
15-летняя Виктория Кондрухова пропала 16 марта в Центральном районе Новосибирска.
— Девочка худощавого телосложения, рост 164 сантиметра, глаза голубые, волосы русые, длинные, — говорится в ориентировке от сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».
Девушка была одета в черную дубленку с капюшоном, черные со стразами джинсы, черные с белой подошвой ботинки, черную шапку
Волонтеры распространяют ориентировки в городских сообществах и местных чатах.
Ранее редакция сообщала о том, чтомать, закрывшая в квартире 8-летнего сына на 2 суток, исчезла из Новосибирска.
Фото со страницы «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» в Вконтакте
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