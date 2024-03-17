15-летнюю девушку в черной дубленке ищут в Новосибирске

Подросток пропал накануне в центре города. Девушку пытаются найти правоохранители и волонтеры.

15-летняя Виктория Кондрухова пропала 16 марта в Центральном районе Новосибирска.

— Девочка худощавого телосложения, рост 164 сантиметра, глаза голубые, волосы русые, длинные, — говорится в ориентировке от сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».

Девушка была одета в черную дубленку с капюшоном, черные со стразами джинсы, черные с белой подошвой ботинки, черную шапку

Волонтеры распространяют ориентировки в городских сообществах и местных чатах.

Ранее редакция сообщала о том, чтомать, закрывшая в квартире 8-летнего сына на 2 суток, исчезла из Новосибирска.