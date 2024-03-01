Более 360 тонн импортных цветов ввезли на территорию Сибири

В январе-феврале 2024 года сибирские таможенники оформили более 5,5 млн штук цветов разных сортов. Основная часть цветов была завезена в феврале — более 240 тонн импортных цветов (из 360 тонн).
— По сравнению с январем-февралем прошлого года вес поставок вырос в 1,8 раза, — рассказали в Сибирском таможенном управлении.
В ведомстве уточнили, что 65% от всех ввезенных в Сибирь цветов составили розы (242,5 тонн). На втором месте тюльпаны (57 тонн), на третьем — хризантемы (23 тонны). Кроме того, ввозились гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулы, альстромерии.
Основными поставщиками импортных цветов являются Эквадор (увеличение объема поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,4 раза), а также Кения и Колумбия. Также в наш регион завозят цветы из Нидерландов и Узбекистана.
Ранее редакция сообщала, что больше тысячи тонн орехов привезли в регион предприниматели Новосибирской области.
Фото: freepik.com, freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru