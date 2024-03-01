Более 360 тонн импортных цветов ввезли на территорию Сибири

В январе-феврале 2024 года сибирские таможенники оформили более 5,5 млн штук цветов разных сортов. Основная часть цветов была завезена в феврале — более 240 тонн импортных цветов (из 360 тонн).

— По сравнению с январем-февралем прошлого года вес поставок вырос в 1,8 раза, — рассказали в Сибирском таможенном управлении.

В ведомстве уточнили, что 65% от всех ввезенных в Сибирь цветов составили розы (242,5 тонн). На втором месте тюльпаны (57 тонн), на третьем — хризантемы (23 тонны). Кроме того, ввозились гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулы, альстромерии.

Основными поставщиками импортных цветов являются Эквадор (увеличение объема поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,4 раза), а также Кения и Колумбия. Также в наш регион завозят цветы из Нидерландов и Узбекистана.

Ранее редакция сообщала, что больше тысячи тонн орехов привезли в регион предприниматели Новосибирской области.