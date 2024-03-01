«Трусливо подбросили и убежали»: сторонники Навального* осквернили памятник мучеников у католической церкви в Новосибирске

Оппозиционные политики организовали провокацию у католического храма в Новосибирске. Злоумышленники прикрепили к плите памяти мучеников ХХ века, пострадавших за веру от рук атеистов фотографию умершего в тюрьме Алексея Навального* и возложили цветы. А чтобы их «подвиг» не остался незамеченным они сфотографировали памятник и активно начали размещать эти снимки в социальных сетях, призывая людей присоединиться к акции. Среди новосибирцев нашлись сочувствующие и начали приносить к памятной плите гвоздики. Служители храма были возмущены подобным поступком.

― 26 февраля на плите памяти мучеников была обнаружена фотография недавно умершего Навального*. Настоятеля об этом, конечно же, никто не спрашивал, просто трусливо подбросили, засняли и убежали. И в этот же день, как выяснилось, в соцсетях стали появляться публикации. Фотографию и цветы мы, конечно же убрали, ― прокомментировали Infopro54 в католическом храме.

Оппозиционеры обиделись и тут же последовала реакция опального депутата Сергея Бойко**. В своих социальных сетях он выразил недовольство и даже позволил себе критику в адрес церкви.

― Новосибирский католический приход каждые полчаса зачищает цветы, которые приносят новосибирцы к памятнику невинным жертвам политических репрессий. Интересно, запрет на память о невинно убиенных Навальном* и Немцове***, это официальная позиция Рима, или личная инициатива трусливых священников?, ― написал Бойко**.

Настоятель кафедрального собора попытался объяснить далеким от веры людям позицию римско-католической преображенской епархии по данному вопросу.

― Любой католик знает, что, скорбя о смерти близкого человека, он может помолиться и дома и в храме. И любой нормальный человек понимает, что для памяти об усопших близких их фотографии и цветы уместны в собрании близких. Здесь же происходит что-то очень странное: фото умершего политика-оппозиционера, не имеющего никакого отношения к церкви, находится на плите памяти мучеников за веру! Это же какой-то абсурд, очень похожий на политическую акцию… А на территории Церкви политические акции недопустимы! Верующих в Церкви объединяет не политическая идея, а единая вера в Единого Бога!, ― ответил настоятель Кафедрального собора в Новосибирске.

Сейчас грубой выходкой провокаторов занимаются правоохранительные органы. Они просят людей не поддаваться на подобные призывы, руководствоваться здравым смыслом.

Напомним, Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк», где отбывал наказание по экстремистским статьям. Эксперты не нашли никакого криминального следа в его смерти. Сегодня, 1 марта, Навального* похоронят на Борисовском кладбище.

*Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

** Признан иноагентом.

*** Признан иноагентом посмертно.