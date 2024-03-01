Прогноз магнитных бурь на март 2024: советы для метеозависимых

Эксперты предупреждают, что первая геомагнитная активность будет слабой, однако продлится два дня – 3-го марта и 4-го марта. Следующая, более сильная, ожидается 9-го и 10-го марта.

При этом меньше, чем через неделю, произойдет очередной скачок солнечной активности, в связи с чем 15 и 16 марта метеозависимым людям следует бережнее относиться к своему здоровью. Также небольшая магнитная буря возможна 22 марта. Последняя будет длиться с 26 по 28 марта, при этом в первый день активность Солнца будет слабой, а во второй она усилится.

Эксперты предупреждают, что прогноз магнитных бурь на длительный период не всегда отличается точностью, так как с течением времени могут произойти непредвиденные изменения.

Врачи рекомендуют на период магнитных бурь немаловажно продолжать принимать прописанные врачом для постоянного употребления лекарственные препараты и всегда иметь под рукой таблетки, которые способны купировать симптомы метеозависимости: средства от головной боли, препараты для нормализации давления, сердечного ритма.

Кроме того, необходимо стараться избегать обострения болезней ЖКТ, исключив из рациона жирную, жареную и соленую пищу.

Ранее редакция сообщала, как самостоятельно предсказать магнитную бурю.