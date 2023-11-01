Более 4 тонн монет принесли в банк новосибирцы

Завершилась акция «Монетная неделя» в Новосибирске. Во время акции можно было обменять монеты на банкноты. Новосибирцы обменяли более 4 тонн монет на банкноты. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

— Многие организации и магазины нуждаются в монетах и примут их с благодарность, — отметила Светлана Орлова, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Лидерами по обмену выступила 10-рублевые, рублевые и 10-копеечные монеты. Взамен сданным участникам акции выдавали 100-рублевые банкноты нового образца, памятные монеты разных номиналов, в том числе посвященные героям мультфильмов.

Ранее редакция сообщала о том, что новые 100-рублевые купюры поступили в Новосибирскую область.