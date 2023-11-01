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В России продажа поддержанных авто идет на рекорд

  • 01/11/2023, 09:51
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Авторынок России лихорадит
Из-за дефицита иномарок средний возраст автопарка в регионах страны резко вырос — до 11,2 лет.

Ежемесячные продажи новых автомобилей в России в 2023 году находятся в пределах 108 тысяч машин. По словам генерального директора аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александра Груздева, эти показатели выше провального 2022 года, но еще далеки до уровня успешного 2019 года.

— Мы восстановились после ковида. Показатели продаж на рынке новых автомобилей практически сравнялись в августе текущего года с допандемийным временем. При этом, основная масса новых автомобилей производится в России или ввозится импортерами. Параллельный импорт, по нашим подсчетам, не превышает 13%. То есть, он есть и даже увеличился по сравнению с прошлым годом, но все же очень небольшой, — констатировал Александр Груздев, подводя итоги развития автомобильного рынка России в третьем квартале 2023 года.

По данным компании, всего за январь-сентябрь 2023 года в РФ зарегистрировано 102,3 тыс транспортных средств, ввезенных по параллельному импорту.

Авторынок лихорадит

На фоне снижения продаж новых авто выросла популярность автомобилей с пробегом. Если прежде подавляющее большинство таких машин продавалось и покупалось частными лицами напрямую, то теперь эту нишу заняли дилеры. Они скупают подержанные машины, приводят их в порядок и перепродают — уже дороже.

— Рынок б/у автомобилей сейчас выше, чем когда бы то ни было. И в этом году точно уже будет поставлен рекорд по продажам б/у автомобилей. Это один из факторов, благодаря которому дилерам удалось в большинстве своем сохранить свой бизнес. Они просто переключились с продаж новых автомобилей на продажи б/у автомобилей. В этом им помогла переориентация спроса, — говорит эксперт.

Авторынок лихорадит

Александр Груздев добавил, что в этом году сократился срок владения автомобилем. Если в 2019 году он составлял 5,5 лет, то в 2023 году этот показатель не превышает 4,6 лет.

— Сейчас у нас средний срок владения автомобилем ниже, чем когда бы то ни было. Мы имеем рекордное количество перепродаж и самое маленький срок владения автомобилем за последние пять лет, — говорит он.

Переориентация рынка

С 2021 года топ-10 автомобильных марок изменился. Два года назад второе и третье места рейтинга продаж занимали корейские бренды (Kia и Hyundai). Теперь они сместились на седьмое и девятое место соответственно. Их позиции заняли китайские производители (Chery и Haval).

— Доля китайских брендов именно в парке автомобилей пока незначительна и при текущих продажах ее рост займет достаточно много лет. Если мы посмотрим по парку автомобилей по странам происхождения, мы увидим, что китайские авто занимают 2%, — констатирует Александр Груздев.

Лидером рынка новых автомобилей в России остается LADA. Эксперт уверен, что российские марки продолжат доминировать на рынке и укрепят свое положение в ближайшие годы. Другие марки, по его мнению, будут снижать свою долю.

Авторынок лихорадит

Парк авто снижается

Ключевой показатель для рынка послепродажного обслуживания – объем движущегося автопарка. По итогам 2022 года снизился на 822 тысячи авто или 2,3%. В 2023 году тенденция на снижение сохранилась и уже составляет 1,1% или меньше на 395 тысяч автомобилей.

— Столь низкие продажи новых машин невозможно компенсировать серым импортом или ввозом б/у автомобилей, — уверен Александр Груздев.

Кроме того, эксперты отмечают, что в начале 2023 года в России продолжил сокращаться средний пробег автомобилей. На сегодняшний день он на 3% ниже по сравнению с 2019 годом.

Авторынок лихорадит

Российский парк стареет

На фоне дефицита иномарок в России и роста цены на автомобили, резко вырос возраст легкового автомобильного парка — до 11,2 лет.

— Резко растет средний возраст автопарка. Это не только говорит о том, что ремонты, с которыми придется работать будут все более тяжелыми, но и о смещении групп. Если раньше основное количество активно эксплуатируемых автомобилей было в группе 10-15 лет, то теперь эта группа будет смещаться, — говорит эксперт.

При этом, срок «жизни» (активной эксплуатации автомобиля) в 2023 году приблизился к 27 годам.

Авторынок лихорадит

Спрос на сервис

Рост спроса на машины с пробегом, резкое увеличение цен на новые и поддержанные машины, а также прекращение гарантийной поддержки иномарок в России способствует увеличению посещений автосервисов.

По мнению экспертов, определяющим фактором в выборе станции независимой станции технического обслуживания для своего автомобиля, на сегодняшний день выходит доверие к качеству ремонта. Второе мет делят низкие цены и сервис с хорошим имиджем и отзывами (в 2016 году этот показатель был на четвертом месте). Немаловажное значение имеет и персонал автосервиса.

Авторынок лихорадит

Директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова рассказала, что одним из важных показателей для рынка послепродажного обслуживания является средняя выручка на пост. Он отражает стабильность загрузки станции. В сети Fit Service данный показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 15%.

— В 2023 год мы изменили свою стратегию. Клиенты привыкли решать все вопросы с ремонтом и обслуживанием авто у дилера комплексно. Не просто поменять масло, а пройти ТО. Поэтому мы отказались от различных акций и сформировали пакетные предложения. Это решение оправдало себя. Несмотря на снижение машинозаездов, мы получили рост выручки на пост, — отметила она.

При этом она напомнила, что в 2021 году компания полностью отказалась от приема клиентов со своими запчастями.

Ранее редакция рассказывала, что авторынок России сдал назад в 90-е.

Фото: базовое- freepik.com, senivpetro, диаграммы- предоставлены Fit Service и Gruzdev-Analyze

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ремонт автомобиля Автосервис Gruzdev-Analyze Fit Service


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